Dikkatsiz sürücü, iki yayaya çarptı

Lefkoşa'da yolu yaya olarak geçmeye çalışan 57 yaşındaki Levent Savaş Özverel ve eşi 56 yaşındaki Zerrin Özverel, dikkatsiz bir araç sürücüsünün çarpması sonucu yaralandı





Murat ASLAN

Lefkoşa'da dün aracın çarptığı iki yaya yaralandı.

Kaza saat 15:30 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi.

35 yaşındaki Töre Gürkan, yönetimindeki SZ 927 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Garanti Bankası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinden yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 57 yaşındaki Levent Savaş Özverel ve eşi 56 yaşındaki Zerrin Özverel’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

