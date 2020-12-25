Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu

Lefkoşa’da bugün akşamüzeri Fuar Kavşağı’nda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza sonucu bir araç sürücüsü ve piyango bileti satıcısı ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre bugün saat 16.05 raddelerinde Lefkoşa'da isimsiz Sokak boyunca SM 342 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Engin Kayhan seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Yakın Doğu Bulvarı kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde bulvara giriş yapması sonucu, o esnada sağından Yakın Doğu Bulvarı boyunca soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin Ertan Kanat yönetimindeki TDZ 332 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan SM 342 plakalı araç, o esnada Fuar Alanı önünde yüzü doğuya bakar şekilde sandalyede oturmakta olan Piyango bileti satıcısı Lefkoşa’da sakin Tuğrul Mankır ve Tuğrul Mankır tarafından ön kısmı kuzey istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan FJ 680 plakalı salon aracın sağ yan kısmına aracının sol arka kısmı ile çarptı.
Kaza sonucu yaralanan SM 342 plakalı araç sürücüsü Engin Kayhan ve sandalyede oturmakta olan Tuğrul Mankır, kaldırılmış oldukları LDH Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahede altına alındılar.
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