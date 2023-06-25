Dikkatsiz motosikletli canından oluyordu

Lefkoşa’da bugün meydana gelen motor kazasında 42 yaşındaki Kemal Atar yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi'nde, Kemal Atar (E-42), yönetimindeki MA 836 plakalı motosikletle, lastiği patladığı için yolun solunda park halinde bırakılan PA 853 plakalı aracın sağ arka kısmına çarparak yol içerisinde sürüklendi.

Kaza sonucu yaralanan Atar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ayak bileğinde kırık ve elinde kesi teşhisi ile tedavi altına alındı.

Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.

