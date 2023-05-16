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Dikkatsiz motosikletli, alkollü sürücüyle çarpıştı

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Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsü alkollü sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı

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Dikkatsiz motosikletli, alkollü sürücüyle çarpıştı
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Girne’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada 37 yaşındaki Birhan Sevinç yaralandı. 
Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda 04.30 sıralarındaki kaza, Birhan Sevinç yönetimindeki ME 324 plakalı motosiklet ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu o esnada, tarafında yeşil ışık yandığı için Su Kemerleri Sokak üzerinde güney istikametine doğru 207 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mehmet Birkan Topan (E-26) yönetimindeki US 395 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Birhan Sevinç, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, acil serviste gözetim altına alındı.
Araç sürücüsü Mehmet Birkan Topan tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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