banner913
banner932
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
16 0
Suikast şüphesi
Suikast şüphesi
28 0
 
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
17 0
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
54 0
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
17 0
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
20 0
Haspolat şehitleri anıldı
Haspolat şehitleri anıldı
19 0
banner1032

Dikkatsiz motor sürücüsü hayatını kaybetti

banner1020

banner1045
Dikkatsiz motor sürücüsü hayatını kaybetti
banner971
Lefke bölgesinde gece yarısına doğru motor sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada motor sürücüsü hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza,15.08.2024 tarihinde, saat 23:00 raddelerinde, Taşpınar-Doğancı Anayolu üzerinde, Doğancı'da sakin Recep ÖZOVALI (E-46) yönetimindeki plakasız  motosiklet ile Doğancı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp boş arazi içerisindeki taşa çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu ağır şekilde yararlanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.