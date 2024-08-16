Dikkatsiz motor sürücüsü hayatını kaybetti

Lefke bölgesinde gece yarısına doğru motor sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada motor sürücüsü hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza,15.08.2024 tarihinde, saat 23:00 raddelerinde, Taşpınar-Doğancı Anayolu üzerinde, Doğancı'da sakin Recep ÖZOVALI (E-46) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Doğancı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp boş arazi içerisindeki taşa çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır şekilde yararlanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.