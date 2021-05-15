banner583
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
32 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
53 0
 
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
257 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
28 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
96 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
44 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
11 0
banner661
banner570

Dikkatsiz kamyon sürücüsü kazaya neden oldu

banner476

Dikkatsiz kamyon sürücüsü kazaya neden oldu

Gazimağusa ana yolunda Haspolat civarında seyreden bir kamyon, dikkatsizlikle sağ şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, 12.45’te Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda 06FZ9094 plakalı kamyonla seyreden Murat Gün (E-48), çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçti.

O sırada sağ şeritte aynı istikamette giden 38 yaşındaki kadın Zehra Bilgen  yönetimindeki SD 477 plakalı aracın önünü tıkayan kamyon, çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu SD 477 plakalı araç sürücüsü Zehra Bilgen tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.