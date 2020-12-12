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Dikkat: Piyasada sahte 500 Euro’luk banknot olabilir

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Dikkat: Piyasada sahte 500 Euro’luk banknot olabilir

 Polis, piyasaya sürülmüş olabilecek sahte 500 Euro’luk banknot  uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda E.A.’nın (E-50) tasarrufunda sahte olduğuna inanılan P04148353549, P04148354341, P04148354323, P04148354224, P04148353819 ve P0418354332 seri numaralarından oluşan 6 adet 500 Euro’luk banknot buldu.

Olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis, söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı, değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

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