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Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!

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Lefkoşa'da, Bedrettin Demirel Caddesi’nde trafik ışıklarından biri, meydana gelen trafik kazası sonucu hasar aldı ve öylece kaldı…

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Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
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Lefkoşa’da Başbakanlık Işıkları olarak bilinen bölgede önceki gece meydana gelen kazada aracının kontrolünü kaybeden sürücü, trafik ışığına çarptı. Kaza sonucu yaralı olmaması yüreklere su serperken Başbakanlık yolundaki trafik ışığı hasar gördü.
Can güvenliğini tehdit eder durumdaki trafik lambası, önceki akşamdan bu yana tamir edilmedi.
Bir kablo tuttuğu gözlemlenen lambanın, kırmızı ışıkta duran bir aracın üzerine düşmesi, an meselesi...
Bazı yurttaşların kendi güvenliğini sağlamak adına ışıklardan uzak şekilde yeşili beklediği de gözlemlendi.
 
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