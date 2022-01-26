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​Dikkat! Buzlanma Var...

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​Dikkat! Buzlanma Var...
Polis Genel Müdürlüğü Girne - Değirmenlik Anayolu ile Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana gelmesi nedeniyle sürücülere dikkatli sürüş çağrısı yaptı.
Polsi Genel Müdürlüğü'nün çağrısı şöyle: 
Dikkat! Buzlanma Var...
Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne - Değirmenlik Anayolunun (Dağyolu) zirve kısmı ile Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur .
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