Depodaki 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin adet kıyafet kül oldu

Güvercinlik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Bülent Bebek'e ait depo içerisinde dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında depoda bulunan yaklaşık 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin adet kıyafet tamamen yandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yangın dün, saat 23.45 sıralarında, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bülent Bebek'e ait depo içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında depoda bulunan yaklaşık 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin adet kıyafet tamamen yanarak zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.