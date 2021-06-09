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Depo kül oldu

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Cemsa Karting yakınlarında meydana gelen yangın, zarara yol açtı

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Depo kül oldu

 
Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cemsa Karting isimli iş yerinin doğu kısmında yer alan arazide dün saat 13:30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Çıkan yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra, çöp ve molozlar, atıl durumdaki araba lastikleri, tahta parçaları ile Cemsa Karting'e ait içerisinde eski ofis ve ev eşyalarının bulunduğu depo yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri ve askeri personelin müdahalesi ile söndürüldü.
 
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