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Denktaş’ın anıt mezarını fotoğraf çekti, tutuklandı

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Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının önünde aracıyla fotoğraf çeken Bünyamin Dönmez “mezarlığa tecavüz” suçundan tutuklandı

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Denktaş’ın anıt mezarını fotoğraf çekti, tutuklandı
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Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Gönyeli’de bulunan anıt mezarının önünde aracıyla fotoğraf çeken Bünyamin Dönmez dün “mezarlığa tecavüz” suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 12 Ağustos 2023 tarihinde Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Gönyeli’de bulunan anıt mezarının önünde aracıyla fotoğraf çektiğini, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp, Denktaş ailesinin duygularını inciterek, mezarlığa tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, şikâyetin 8 Eylül’de yapıldığını belirtti. Zanlının T.C. vatandaşı olduğunu, çalışma izni ile KKTC’de bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, işlenen suçun basit suçlar kapsamına giren 2 yıl hapis öngören bir suç olduğunu belirterek, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.
 
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