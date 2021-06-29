Denize dalan genç yoğun bakımda

Girne’de bir otelin plajında denize atladığı sırada boynundan yaralanan Mert Öcal (E-19) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.

Polis bültenine göre, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ETEK ÇALDI, TUTUKLANDI

Lefkoşa’da bir kadın giyim mağazasından 369 TL’lik eteği alıp ödemeden çıkan İ.Ö. (K-34) tutuklandı.

Dün saat 17.45’te yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

OTELİN LOJMANINDAN 20 KLİMA ÇALINDI

Lapta’da bir hotele ait lojman bahçesinden Tokay Varış’a ait 20 klima ve motorunun 22 Haziran’da çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen K.K.(E-53) ve A.K.(E-27) tutuklandı.

Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması sürüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET…

Polisin, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve Pazar günü yaptığı denetimler sonucunda 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.