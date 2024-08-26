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Denizde kalbine yenildi

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Denizde kalbine yenildi
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Denizde hareketsiz şekilde bulunup Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 70 yaşındaki Houshang Sadegh Vishgali kurtarılamadı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Bafra bölgesinde denizin yaklaşık on metre içinde hareketsiz tespit edilip, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Houshang Sadegh Vishgali (E-70) yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Vishgali’ye yapılan otopside ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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