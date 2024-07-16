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Denizde bulunan ceset, Güldeniz Özel’e ait

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Silver Beach’te deniz kıyısındaki kayalıklar arasında suda bulunan cansız kadın bedeninin Mağusa’da sakin 45 yaşındaki Güldeniz Özel’e ait olduğu tespit edildi. Özel’in ölüm sebebinin “kafa travması, beyin kanaması, suda boğulma” olduğu belirtildi

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Denizde bulunan ceset, Güldeniz Özel’e ait
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Yeniboğaziçi’nde önceki gün 12.00 sıralarında Silver Beach mevkiinde, deniz kıyısındaki kayalıklar arasında suda bulunan cansız kadın bedeninin Gazimağusa’da sakin 45 yaşındaki Güldeniz Özel’e ait olduğu tespit edildi.
 Özel üzerinde yapılan otopside ölüm sebebinin “Künt kafa travması, beyin kanaması, suda boğulma, asfiksi” olduğu belirtildi.
Öte yandan avukat Aslı Murat, Güldeniz Özel’in sahile iki erkek şahısla birlikte gittiğine dair iddiaların olduğunu ifade ederek, “Umarım kısa sürede mevzu berraklaşır ve cezasızlık yaşanmaz” dedi.
Aslı Murat’ın açıklaması şöyle:
“Polisin paylaştığı haber içerisinde vurgu yapılan otopsi raporuna bakıldığında, kafasına aldığı darbe ve boğulma neticesinde ölen bir kadın bulundu sahillerimizde. Güldeniz Özel. Hayatın sonu bu olmamalı ve bu ölümleri normalleştirip geçmemek için üzerine daha fazla konuşmalıyız. İki erkek şahısla birlikte oraya gittiği de söyleniyor. Umarım kısa sürede mevzu berraklaşır ve cezasızlık yaşanmaz.”
 
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