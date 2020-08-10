Deniz kenarında aracı içinde ölü bulundu

Karaoğlanoğlu'nda deniz kenarında park halinde bulunan araçta bir kişi ölü olarak bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda, Alsancak'ta sakin 51 yaşındaki Adnan KHASHMAN deniz kenarında park halinde bulunan aracı içerisinde ölü olarak bulundu.

Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı ve ölüm sebebinin yapılacak otopsosinin ardından belli olacağı bildirildi.

