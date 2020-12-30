Deniz bebek beyin kanaması geçirdi

Lefkoşa'nın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde öğle saatleri öncesinde dikkatsiz sürücünün çarptığı bebek arabasındaki 18 aylık Deniz bebeğin durumu ağır.

Polisten konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Bugün meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak bebek arabası içerisinde bulunan Deniz GÜÇKAL(18 Aylık) tedavi görmekte olduğu LDH de beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte"

