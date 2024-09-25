Dengesini kaybeden ve düşmemek için elektrik telini tutan kişi yoğun bakımda

Lefkoşa-Girne ana yolunda yol kenarında bulunan bir reklam panosunun brandasını gererken dengesini kaybeden Mehmet Reşit Işık (E-37), düşmemek için pano üstünden geçen elektrik telini tutarak elektrik akımına kapıldı ve yere düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Işık, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde kontrol altına alındı.
Dün saat saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.