Dengesini kaybeden ve düşmemek için elektrik telini tutan kişi yoğun bakımda

Lefkoşa-Girne ana yolunda yol kenarında bulunan bir reklam panosunun brandasını gererken dengesini kaybeden Mehmet Reşit Işık (E-37), düşmemek için pano üstünden geçen elektrik telini tutarak elektrik akımına kapıldı ve yere düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Işık, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde kontrol altına alındı.

Dün saat saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

