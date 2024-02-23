Demirhan'da yaya geçidindeki kaza ucuz atlatıldı

Demirhan'da yaya geçidinde bugün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran araca arkadan gelen tır çarptı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, saat 17.00 raddelerinde Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunda Demirhan'da, radar önünde batı istikametine doğru seyreden Şahin Demir (E-27) yönetimindeki NB 184 plakalı tır araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamette ilerleyen araçların o esnada yaya geçidini kullanan bir şahsa yol vermek için yavaşlayan trafiği fark etmeyip Turgut Bayram (E-42) yönetimindeki JS 894 plakalı jeep aracın arka kısmına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan NB 184 plakalı tır araç, önünde aynı istikamete doğru seyreden İslim Kolukissa (K-6I) yönetimindeki MN 170 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.