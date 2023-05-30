Demircioğlu kırmızıda durmadı

Güzelyurt-Bostancı yolunda önceki gün bisikletiyle seyrederken otobüsle çarpışarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu’nun ardından
otobüs şoförü Hüseyin Rüstemoğlu tutuklanarak Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru İsmail Barabar, kazayla ilgili olguları aktardı.
Barabar, 28 Mayıs 2023 tarihinde, saat 08.10 raddelerinde Bostancı trafik ışıklarında Lefke-Güzelyurt anayoluna doğru seyreden bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu’nun, kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etmesi sonucunda, Bostancı istikametine doğru seyreden Hüseyin Rüstemoğlu’nun yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına çarptığını söyledi.
Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu’nun aldığı yaralara dayanamayarak kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirten Barabar, zanlı Hüseyin Rüstemoğlu’nun kazanın ardından tutuklandığını ifade etti.
Meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini söyleyen Barabar, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
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