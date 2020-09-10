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Değirmenlik dağyolunda yürekler ağza geldi

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Değirmenlik dağyolunda yürekler ağza geldi
Girne- Değirmenlik anayolunda bu sabah dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 08.50 sıralarında Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde 22 yaşındaki Ahmad Kakashehu MUSTOFA yönetimindeki PV 659 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meğilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 49 yaşındaki Mustafa KOLUKISA yönetimindeki KY 599 plakalı aracin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmazken, her iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.
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