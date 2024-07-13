Değirmenlik dağyolunda korkutan kaza

Değirmenlik dağyolunda akşamüzeri meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 16:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde, Fatma KILIÇ(K-52) yönetimindeki ZUP 205 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağını geçtikten sonra sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gamze ÖZDEMİR (K-48) yönetimindeki ZKR 461 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmaları sonucunda yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan ZUP 205 plakalı araç sürücüsü Fatma KILIÇ ve araçtaki yolcular Fırat KILIÇ(E-17) ve Zeynep KILIÇ (K-18) ile ZKR 461 plakalı araçtaki yolcular Susan Pauline Williams(K-68) ve John Gary KEELING (E-64), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
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