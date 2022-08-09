Değirmenlik dağyolunda feci kaza

Girne - Değirmenlik Anayolu'nda yaklaşık bir saat önce sürücünün dikkatsizliği sonucu yaşana kazada salon araç iki kamyon aarasında sıkıştı. Kaza sonucu iki kişi yaralandı.
Saat 14.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 11- 12 'nci km'leri arasında, Amir Mahmood (E-28), yönetimindeki FH 041 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Davut Bozkurt (E-49) yönetimindeki JY 324 plakalı kamyonu dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ramadan Akagün (E-31) yönetimindeki SC 738 plakalı kamyona çarpıp iki kamyon arasına sıkışmıştır . Kaza sonucu yaralanan FH 041 plakalı araç sürücüsü Amir Mahmood ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Demir (E-30) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte
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