Dedektörle yakalandı, "haberim yok" dedi

Lefkoşa'da Surlariçinde bulunan ambarda izinsiz dedektör ele geçirildi. Tutuklanan ambar sahibi, dedektörden haberi olmadığını iddia etti

Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından bir şahsın ambarında yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz bir detektör tasarruf ettiği tespit edildi. Önceki gün Lefkoşa’da gerçekleşen olayda, ambarın sahibi 35 yaşındaki E.Y. tutuklandı.

“İzinsiz Dedektör İthal Ve Tasarruf Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı E.Y. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı E.Y’nin “İzinsiz Dedektör İthal ve Tasarruf Etmek” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis 3 Ağustos 2024 tarihinde, Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin Surlar içinde bulunan ambar içerisinde Cürümleri Önleme Şubesine bağlı bir polis ekibince mahkemeden temin edilen arama emri ışığında huzurunda yapılan aramada, konu ambarın içerisinde sağ köşede bulunan koltuk üzerinde, siyah renk naylon poşet içerisinde markası meçhul siyah renk dedektörü izinsiz olarak İthal ve tasarruf ettiği tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlı E.Y’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Dedektörün emare olarak alındığını mahkeme aktardı.

Polis memuru, zanlının tutuklanmasının ardından yapmış olduğu beyanlarda konu ambarı bir arkadaşının daha kullandığını beyan ettiği ve bu konu ile ilgili olarak araştırmanın devam ettiğini ve mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başlatılmış olup, zanlının bu dedektörü nerden ve kimden temin ettiği araştırılacağından, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı konu detektörden haberi olmadığını konu ambarı bir arkadaşı ile kullandığını mahkemeye söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

