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Davetsiz gittiği düğünde takıları çaldı

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Ülkede turist olarak bulunan Gaffar Özdemir, Girne’de davetsiz gittiği düğünde takıları çaldı

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Davetsiz gittiği düğünde takıları çaldı
 
Girne’de davetsiz gittiği düğünde takı takmak yerine takıları çalmayı hedefleyen acemi hırsız zanlı Gaffar Özdemir kısa sürede tespit edilerek tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ zanlı Gaffar Özdemir'in 3 Ekim 2021 tarihinde saat 00:50 raddelerinde Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde bulunan “The House&Garden” isimli düğün salonunda isimlerinin baş harfleri Ç.Ç ile E. E'nin gerçekleştirdikleri düğün merasimine izinsiz olarak giren Girne’de sakin zanlı Gaffar Özdemir (E-21/Turist-TC) 304 mlg alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada düğün sahiplerine takılmış olan takıların kutularından olan 50 TL değerindeki mavi renkli, altınbaş marka takı kutusunu çaldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine Ecevit Caddesi üzerinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını ve bahse konu kutu bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Dilşah Karayel de zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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