KSTU’daki sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berk Özbek’in davasında Gündüz’ün avukatı “Davalarımızı görmek istiyoruz” dedi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek, dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Dava, 14 Ekim'e ertelendi.

Mahkemede söz alan sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, süreç başladı başlayalı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Bütün davalar önümüze getirilip davalarımızı görmek istiyoruz.” dedi.

Savcı Mustafa İldeniz’in kontrolündeki dosyaların dışında hiçbir ilerlemenin olmadığını kaydeden Avukat Zeki, davaların ilerlemediğini öne sürdü.

Avukat Zeki, Savcı İldeniz'in dosyaların açılması için mücadele ettiğini ancak onun dışında ciddi tıkanmaların olduğunu kaydetti.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise 15 gün içinde tüm dosyaların kaza savcılıklarında olacağını dile getirdi.

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor. Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.