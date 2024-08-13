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Dava, 10 Eylül'e ertelendi

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KSTU hissedarı Serdal Gündüz ve asistanının yargılandığı davada, sanıklar dün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Dava 10 Eylül'e ertelendi

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Dava, 10 Eylül'e ertelendi
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek dün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen dava, 10 Eylül 2024’e ertelendi.

Mahkemede söz alan sanık Serdal Gündüz’nün avukatı Doğa Zeki, toplamda 12 dava olduğunu ancak kendilerine sadece iki davanın geldiğini söyledi.

Zeki, tüm davaların gelmesi gerektiğini ifade etti.

Sanık Berke Özbek'nin avukatı Hasan Yücelen ise meselede tek bir dosyanın olduğunu belirterek meselenin Berke Özbek’nin şahsi hesabına gelen paralar olduğunu ifade etti.

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Toplam sekiz tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında, sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

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