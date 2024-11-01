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Darp ve soyguna üç yıl hapis

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Gönyeli'de alacağı olduğu gerekçesiyle ev arkadaşının boğazını sıkıp yüzüne vuran ve zorla araca koyup Girne’ye götürüp, kripto para cüzdanından 10 bin TL alan Serkan Doğan’a üç yıl hapis cezası verildi

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Darp ve soyguna üç yıl hapis
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Gönyeli'de meydana gelen “soygun, şiddet kullanma tehditti ve ciddi darp” suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Serkan Doğan hakkındaki dava dün karara bağlandı. Mahkeme sanığı 3 yıl hapse mahkum etti. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın 05.08.2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'de, aynı evde kaldığı B.U.’dan alacağı olduğu gerekçesiyle içerisinde her iki eli ile boğazını sıkıp yüzüne vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, zorla ve tehditle alıkoyarak KH 557 plakalı araç içerisine bindirip, Girne'ye götürerek, kripto para cüzdanından aktardığı toplam 10.000 TL alarak soygun suçunu işlediğini söyledi. 

Soygun suçunun ömür boyu, zorla insan kaçırma suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu tür suçların yaygınlaştığına vurgu yapan yargıç, sanığın şiddet kullandığını, tehdit ettiğini, boğazını sıktığını belirtti.

Yargıç,  alacağı olduğu için bu suçları işleyen sanığın, bir hukuk devletinde kaba kuvvetle hareket edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yargıç, sanığın davalarını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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