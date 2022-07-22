Dalga operasyonunda 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gazimağusa’da, dün gece Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, M.A.’nın (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.O. (E-26) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Sahtekarlıkla para temini
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan E.K.’nin (E-42), 25 Nisan – 25 Haziran tarihleri arasında müşterilere satmış olduğu ürünlere karşılık yazdığı 3 adet tahsilat makbuzunun ek nüshalarını sahteleyerek ve bir adet makbuzu da işyerine yatırmayarak, toplam 3 bin 489,50 TL parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Hırsızlık olayları
Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir işyerinden demir kutu içerisinde muhafaza edilen 7 bin 300 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Ç. (E-27) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Girne’de, bir ikametgahtan dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.B. (E-29) tutuklandı.
Bafra’da da bir şahsa ait para cüzdanı içerisindeki bin 150 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-37) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Yangın
Yıldırım köyünün doğu kısmında bulunan bahçeler mevkiinde meydana gelen yangın sonucu, 12 dönüm anız, muhtelif ebatlardaki damlama lastikleri, sulama boruları ve elektrik kablosu, 4 adet su motoru kayışı, ilaçlama makinesi, akü, 36 adet incir ve 6 adet zeytin ağaçları yandı. Soruşturma sürüyor.
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