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Dağyolunda kaza: 1 yaralı

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Dağyolunda kaza: 1 yaralı

Değirmenlik- Girne Anayolu'nda  bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre kaza bugün saat 12.00 sıralarında, Değirmenlik- Girne Anayolunun 1-2 km'leri arasında, 43 yaşındaki kadın Gülay Suyolcu Macilayönetimindeki FU 468 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atmasıyla meydana geldi. 
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.

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