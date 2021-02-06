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Dağlık alanda motosikletten düşen genç Sivil Savunma ekiplerince kurtarıldı

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Dağlık alanda motosikletten düşen genç Sivil Savunma ekiplerince kurtarıldı
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Arkadaşlarıyla Güzelyalı bölgesinde dağlık alanda motosikletiyle gezmeye çıkan Korcan Kutluol isimli genç motosikletten düşerek bel travması geçirmesinden dolayı yerinden hareket edememesi sonrası arkadaşları tarafından çağırılan 112 Acil Servis’in bölgeye ulaşamaması nedeniyle bölgeye çağrılan Sivil Savunma ekiplerince kurtarıldı.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan olayla ilgili verilen bilgi şöyle:
“6 Şubat 2021 tarihinde arkadaşlarıyla Güzelyalı bölgesinde dağlık alanda motosikletle gezmeye çıkan 21 yaşındaki Korcan KUTLUOL adlı genç motosikletten düşerek bel travması geçirmiştir. Arkadaşları, yaralanan gence müdahale etmesi için bölgeye 112 Acil Servis ekibi çağırmış, 112 Acil Servis ekibinin bölgeye ambulansla ulaşamaması üzerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yardım istemiştir. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi 15.25 civarında kazazedenin yanına ulaşmış ve kazazedeyi sedye ile 112 Acil Servis ekibinin bulunduğu yere kadar taşıyarak 112 Acil Servis Ekibine teslim etmiştir.”
 
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