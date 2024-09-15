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Dağ yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye para ve puan cezası

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Dağ yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye para ve puan cezası
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Girne-Değirmenlik ana yolunda (dağ yolu) tehlikeli şekilde araç kullanan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine polis söz konusu kişiyi tespit ederek para ve puan cezası kesti.

Polis Basın Subaylığı, dağ yolunda seyreden bir kamyon sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde önünde seyreden başka bir aracı tehlikeli mahalde geçtiği görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, Polis ekiplerinin harekete geçtiğini bildirdi.

Bahse konu kamyon sürücüsü, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edilerek, tehlikeli mahalde önünde seyreden başka bir aracı geçmek suçundan 5 bin 88,90 TL para ve 15 puan cezası rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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