Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla tutuklama

Serdarlı sakini Erdal Eryener, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla KKTC Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği, devleti aşağılayıp küçük düşürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve yargılanmak üzere teminata bağlandı



Diyaliz hastası olan ve böbrek nakli bekleyen Serdarlı sakini Erdal Eryener yaşadığı sağlık problemleri nedeni ile çalmadık kapı bırakmadı.

Sorunlarına çare bulamayan Erdal Eryener, önceki gün Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeni ile tutuklandı.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımla KKTC Cumhurbaşkanı’na hakaret ederek devleti aşağılayan ve küçük düşürdüğü gerekçesi ile tutuklanan Erdal Eryener, “Müshif niyetli yayın yapmak” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Kıbrıspostasına göre hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği ancak soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığı belirtilen Eryener, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme zanlı Eryener’in yurt dışına çıkışını yasaklayıp, bu bağlamda seyahat belgelerine el konulması, zanlının 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmasına emir verdi.

Mahkemede söz hakkı verilen Eryener, diyaliz hastası olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta tedavi gördüğünü, böbrek nakli beklediğini ifade ederek defalarca hem Sağlık Bakanlığı, hem de Cumhurbaşkanı’nı aradığını ancak yaşadığı sağlık sorununa çözüm bulunmadığını kaydetti. Eşinden kendisine böbrek nakli yapılması için istenen tüm prosedürleri yerine getirdiğini kaydeden zanlı Eryener, Sağlık Bakanı’nın kendisine "bizim yapacak hiçbir şeyimiz yoktur, Rum tarafına git” diyerek kendisini Güney Kıbrıs’a yönlendirdiğini iddia etti.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Erdal Eryener’in 16 Kasım 2020 tarihinde Serdarlı’da kendisine ait evde yine kendisine ait bilgisayarından Erdal Eryener isimli Facebook hesabından KKTC Cumhurbaşkanına hakaret edip devleti aşağılayarak küçük düşürdüğünü açıkladı. Ayni gün zanlının evinde arama yapıldığını belirten Yücetürk, konu paylaşımı yaptığı bilgisayar kasası, bazı CD’ler ve hafıza kartlarının emare alındığını kaydetti. Yücetürk, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKLANMAYA NEDEN OLAN YAZI

15 Kasım Pazar günü sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdal Eryener şöyle yazmıştı:

Günaydın sahte devlet tabela cumhuriyeti Kakalı TC, Günaydın olmayan devletin sözde cumhurbaşkanı, Günaydın kimlere hizmet ettikleri belli asalak milletsiz vekilleri, Günaydın kimi temsil ettiği belli sözde boşbakanımız, Günaydın sözde yetkili ama yetkisiz sülükler müşavirler para yiyiciler ordusu, Günaydın sözde hipokrat yemini etmiş Dr simge bardak, Benim şimdiki durumumu görün ve daha çok utanın, utanmazsınız değilmi, reisinizle Maraş’ta boy gösterdiniz de ne oldu ..çınıza kınamı yaktınız, gelenler defolup gitti siz yine burdasınız değilmi yine biz bize kaldık daha bu halkın nasıl yüzüne bakacaksınız gerçekten merak ettim, hiç onurunuz ,gururunuz kalmamış, utanmazsınız, ...ünüz sıkarsa beni dava ediniz ,tabii yüzünüz kaldıysa.

