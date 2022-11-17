Çukurova Kavşağı yakınlarında feci kaza

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada birçok yaralı var.Düzova ile Aslanköy arasında Çukurova kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Range Rover ile Mercedes aracın yüz yüze çarpışması sonucunda ilk aldığımız bilgilere göre iki araç sürücüsünün yaralandığı bildirildi.Ayrıntılar az sonra...