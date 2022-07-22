Teknecik Santrali yanında bulunan çöplükte çıkan yangında 5000 metrekarelik alandaki çöpler yandı



Çatalköy Sanayi Bölgesi'nin kuzeyinde, Teknecik Santrali yanında bulunan çöplükte saat 13:15 sıralarında yangın çıktı.

Çöplükteki yeşil atık noktasında başlaya yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

İtfaiye ile Belediye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü yangında 5000 metrekarelik alandaki çöpler yandı.

Öte yandan Biyologlar Derneği’nin eski başkanlarından biyolog Hasan Sarpten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Teknecik Elektrik Santrali yakınındaki arazide çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Arazinin önceden orman olduğunu, şimdi ise yandığını belirten Sarpten, arazinin orman arazisi olduğunu ve şimdiki Orman Dairesi Müdürü tarafından Çatalköy Belediyesi’ne kiralandığını belirtti.

“BELEDİYE, BU ORMAN ALANINI ÇÖP DÖKMEK İÇİN KULLANDI”

Belediyenin kiralanan orman alanını çöp dökmek için kullandığına işaret eden Sarpten, “Sonuçta, yemyeşil olması gereken bu ormanlık alan devlet eliyle çöplüğe dönüştürüldü.” dedi. Yaşananlara vesile olanların hala koltuklarda oturduğunu ifade eden Sarpten, “Bizse bu ada yarısında kanser olacağımız günü bekleyerek yaşamaya devam ediyoruz.” vurgusunu yaptı.

