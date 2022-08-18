Çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

Girne-Tatlısu ana yolunda iş aracı devrildi ve sürücüsü hafif yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne-Tatlısu ana yolu 0-1 kilometreleri arasında güney istikametine doğru seyreden Çatalköy'de sakin Mustafa Sipahi (E-28), yönetimindeki HC 065 plakalı Volvo marka iş aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağından çıktı ve devrildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan Sipahi, Gime Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Tahkikat devam ediyor.
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