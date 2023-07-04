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Çoklu elektrik prizi kısa devre yapınca yangın çıktı

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Çoklu elektrik prizi kısa devre yapınca yangın çıktı
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Lefkoşa'da dün gece bir apartman dairesinde çoklu elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın bölgede korkulu dakikalara neden oldu.
Polisten verilen bilgiye göre, ​03.07.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Dilmurat İBRAHİMOV’un kalmakta olduğu apartman dairesinde, muhtemelen yatak odasında bulunan faal durumdaki çoklu elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odası içerisindeki yatak, dolap, korniş, komodin ve vantilatör ile ikametgah içerisindeki ahşap kapılar yanarak, çıkan ısıdan dolayı ise tüm ikametgahın duvarları islenerek zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir
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