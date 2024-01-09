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“Çok alkollüydüm hatırlamıyorum”

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Akıncılar’dan kaçak şekilde Güney Kıbrıs’a gidip, bir firmaya ait TIR aracı dorsesiyle birlikte çalıp, Kuzey Kıbrıs’a getiren İsa Akdeniz “Çok alkollüydüm, hiçbir şey hatırlamıyorum” diyerek savunma yaptı

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“Çok alkollüydüm hatırlamıyorum”
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Kaçak yollardan Lurucina’dan (Akıncılar) Güney Kıbrıs’a gidip, bir firmaya ait TIR aracı dorsesiyle birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getiren İsa Akdeniz mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 31 Aralık 2023 tarihinde KV 391 plakalı araçla kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçen zanlının bir firmaya ait KJU 459 plakalı TIR aracı arkasındaki dorse ile birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirtti. Polis memuru, TIR’ın Hamitköy’de çevre yolunda park halinde tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, TIR aracın çalındığı yerde zanlının KV 391 plakalı aracının tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, ayrıca olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi ile zanlının evinden emare alınan ayakkabının örtüştüğünü açıkladı.
Polis memuru, zanlının ifadesinde çok alkollü olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca TIR içerisinde 2 adet akü ile teybin çalındığını ifade etti.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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