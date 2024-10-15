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Çocuklarıyla birlikte tutuklandılar

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Beraberlerindeki 4 çocukla Güney'den gelerek Lefkoşa'da askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kuzey'e geçen üç kadın polise sığındı. Mahkemeye çıkarılan üç kadın, çocuklarıyla birlikte öğrenci yurdunda tutuklu kalacak

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Çocuklarıyla birlikte tutuklandılar
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Beraberlerindeki 4 çocukla polise sığınan Suriyeli kadınlar 22 yaşındaki Hasna Alavi Aleyya, 26 yaşındaki Radiye Brek ve 23 yaşındaki Fatma Hammudi Sahyuni, askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dün sabah Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların, 7, 5,3 yaşlarında ve 40 günlük bir bebekle ülkeye geldikleri açıklandı.

Polis, 13.10.2024 tarihinde, saat 23:30 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu'na gelerek ülkelerine gitmek istediklerini beyan eden Suriye uyruklu zanlıların yapılan soruşturmada önceki gün saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen bir yerden, beraberlerinde bulunan çocukları yaşları 7 ile 40 günlük arasında değişen dört çocuklarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden hareket ederek 1. Derece Askeri Yasak Bölge'ye gizlice girip ihlal ettikten sonra KKTC topraklarına giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını,  temin edilmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, 3 zanlının çocuklarıyla birlikte 3 gün süreyle öğrenci yurdundan tutuklu kalmasına emir verdi. 

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