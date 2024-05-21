Çocukların aileleri isyan etti

Lefkoşa’da 6-7 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 49 yaşındaki Oktay Tokgöz yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme avlusunda bekleyen çocukların anneleri, gözyaşlarına boğulurken, annelerden biri, “Bunu nasıl yaparsın, çocuğuma nasıl dokunursun” diyerek gözyaşı döktü. Olay esnasında sarhoş olduğunu ve hatırlamadığını iddia eden zanlıya 8 gün ek tutukluluk emri verildi

Lefkoşa’da yan yana bulunan 6-7 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz ederek, cinsel istismar suçu işleyen 49 yaşındaki Oktay Tokgöz dün yeniden “Çocuğun Cinsel istismarı ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak “suçlarından mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 8 gün ek tutukluluk emri alınırken, mahkeme avlusunda bekleyen çocukların annesi isyan etti.

Çocukların anneleri, gözyaşlarına boğulurken, annelerden biri, “Bunu nasıl yaparsın, çocuğuma nasıl dokunursun” diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme avlusunda bulunan diğer vatandaşlar da genç anneye destek verdi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15.05.2024 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Paşa Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin Oktay Tokgöz'ün cinsel davranışla ve her iki eli ile Lefkoşa’da sakin henüz 6 yaşındaki isminin baş harfleri H.N.A’nın beline sarılıp sol yanağını yaladığını söyledi.

Polis, zanlının, aynı gün henüz 7 yaşındaki isminin baş harfleri N.Z.F’nin her iki yanağını yalayarak eli ile karın bölgesini okşayıp vajinasını sıkıp okşayıp, çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini ve olay ile sonrasının kamer kayıtlarında tespit edildiğine dikkat çekti.

Polis, şikayetin 16 Mayıs tarihinde yapıldığını, zanlının Lefkoşa Surlariçi'nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, olay mahallindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü ve zanlının suçu işlerken bariz bir şekilde görüldüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının muhaceret kontrolünde 25.10.2023 tarihinden itibaren 204 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili kız çocuklarının ifadelerinin sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka bir suça karışıp karışmadığının araştırıldığını söyledi. Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı ise sarhoş olduğunu, olayı hatırlamadığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

