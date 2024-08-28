Değirmenlik'te çalıştığı şirket için tahsil ettiği 221 bin TL parayı çalan Mehmet Cemil Kara, mahkemede çok pişman olduğunu söyleyerek, “Çocuğum için yaptım” ifadelerini kullandı. Zanlı teminatla serbest bırakıldı

Değirmenlik'te meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Cemil Kara teminat talebiyle dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, 28.11.2022-01.07.2024 tarihleri arasında Değirmenlik'te faaliyet gösteren Varan Gıda ve Süt Ürünleri LTD'de dağıtımcı ve tahsildar olarak çalışan zanlının, işletmelere dağıtımını yaptıktan sonra tahsil etmiş olduğu 221.772,76 TL. parayı şirkete yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis memuru, şikayetin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını dile getirdi. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının şirketin tüm zararını karşıladığını, şikayetin geri çekildiğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izninin bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, çok pişman olduğunu söyleyerek, “Çocuğum için yaptım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.