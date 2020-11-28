Çocuğa taciz

Lefkoşa’da Cumali Avşar, bir oto elektrikçide çırak olarak çalışan 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunmak suçundan tutuklandı





Lefkoşa’da meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olan zanlı Cumali Avşar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olguları aktardı. Ergüleç zanlı Cumali Avşar’ın Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2020 Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da Marmara bölgesi Nazım Oto Elektrik Dükkanı içerinde misafir olarak bulunduğu sırada çırak olarak çalışan U. Ş (E-14-)'yi boynundan ve

dudaklarındanöpüp, yine eliyle kalçasını sıkıp cinsel saldırıda bulunduğunu ve çocuğun ilk şikayeti ustasına yaptığını belirtti. Polis, olay polisin bilgisine 26.11.2020 tarihinde rapor edildiğini ̧ ve mesele ile ilgili soruşturmabaşlatıldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının mesele ile ilgili polise bir gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğugönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının vermiş olduğugönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere etki edeceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tahkikatın salim bir şekildeyürütülebilmesiiçin zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

