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Çivi tabancasıyla şakalaşırken arkadaşını yaraladı

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Çivi tabancasıyla şakalaşırken arkadaşını yaraladı
Polis Basın Subaylığı’dan verilen bilgiye göre Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çalışmakta olan 18 yaşındaki M.M.T. dün saat 09.00 sıralarında, iş arkadaşı M.A. ile şakalaştığı sırada elinde tutmakta olduğu çivi tabancasının tetiğine dokunması sonucu, makineden çıkan bir adet çivi M.A’nun vücudunun göğüs kısmına saplanması neticesinde adı edileni yaralandı. M.A. kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.Bahse konu şahıs tutuklandı. 
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