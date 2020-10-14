Cinsel saldırıdan tutuklandı

Mağusa’da kadın arkadaşının saçını okşayan, ardından aynı kadının evine penceren giren Yusuf Özür gözaltına alındı





Mağusa’da arkadaşı olduğu iddia edilen kadının saçlarını okşadığı ve daha sonra 26 yaşındaki kadının evine açık olan pencereden izinsiz girdiği gerekçesi ile tutuklanan Yusuf Özür, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Kıbrıspostasına göre zanlı, “Cinsel saldırı” ve “Mülke tecavüz” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile teminata bağladı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması, KKTC vatandaşı 1 kefilin zanlı lehine 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



SAÇINI OKŞADI, İZİNSİZ EVİNE GİRDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Canberk Sağer mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Yusuf Özür’ün 11 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30’da Mağusa’da arkadaşı olan bir kadınla birlikte zanlıya ait araç içerisinde seyir halinde oldukları esnada birçok kez müşteki kadının saçlarını okşayıp “Ne kadar güzelsin, saçların çok güzel” diyerek cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Yine aynı gün zanlı Özür’ün, müşteki kadını aracından indirdiğini ve müştekinin evine gittiğini kaydeden Sağer, zanlının konuşmak amacıyla müştekinin evinin açık penceresinden izinsiz bir şekilde girerek mülke tecavüz ettiğini açıkladı.

Zanlı Özür’ün, olayın 12 Ekim 2020 tarihinde polise bildirilmesi üzerine tutuklandığını kaydeden Sağer, zanlının mesele ile ilgili olarak kısmen itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını kaydeden Sağer, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.



