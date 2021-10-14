Cinayetten 4.5 sene sonra 3 tutuklama

Baba-oğul kavgası cinayete ışık tuttu! Öldürüldükten bir buçuk sene sonra 6 Ocak 2019’da Ercan yakınlarında bulunan 40 yaşındaki Vietnamlı Dam Thı Hop’un cinayetiyle ilgili, ikisi baba oğul olmak üzere üç kişi tutuklandı

Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde 6 Ocak 2019 tarihinde ölü olarak bulunan Vietnam uyruklu Dam Thi Hop adlı kadının öldürülmesi ile ilgili 3 kişi tutuklandı.Ercan - Gaziköy ana yolu üzerinde yoldan yaklaşık 20 metre içeride battaniye ve siyah poşete sarılı vaziyette bir kadın cesedi bulunmuş; yürütülen soruşturma kapsamında Hop’a ait olduğu tespit edilmişti.Olayla ilgili olarak aranan cinayet zanlısı, baba oğul kavgasında ortaya çıktı. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlılar 45 yaşındaki Serhat Sönmez, 17 yaşındaki oğlu Seymen Sönmez ve 67 yaşındaki Seçkin Sönmez’in taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı. Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi. Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti. Göymen, 20.10 2021 tarihinde alınan ihbarda zanlı Serhat Sönmez ve oğlu Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı Seymen Sönmez’in babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti. Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi. Göymen, zanlı Seymen Sönmez’in ifade verip, zanlı Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini belirtti. Göymen, diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizdi. Göymen, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.Hatırlanacağı üzere, ailesinin durumu iyi olmayan talihsiz kadın Dam Thi Hop’un DNA örnekleri Ankara Vietnam Büyükelçiliği aracılığı ile yazışmalar yoluyla yapılmış, 2019 Mayıs ayında gelen DNA raporunda kadının kimliği kesinleşmişti.Lefkoşa’da bir evde bakıcılık yapan Hop, 2017 yılı 15 Ekim tarihinde evden ayrılarak bir daha geri dönmemişti. Polis, 40 yaşındaki kadının kayıp olduğunu 8 Kasım 2017 tarihinde açıklamıştı.Ercan Havaalanı yakınlarında 6 Ocak 2019 tarihinde bulunan ve bulunduğu tarihten bir buçuk sene önce kaybolan Vietnamlı Dam Thı Hop’un ölümüyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.foto-tak- vietnamlı dam thı hopSerhat SönmezSeymen Sönmez