Cinayette Söylemez kardeşler izi

Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile iki adamı olduğu belirtildi





Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın haince pusu kurularak katledilmesinin ardından derin soruşturma devam ediyor.

Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile iki adamı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Türkiye’deki BirGün Gazetesi, İstanbul’da Falyalı Cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin “Söylemez Kardeşler Çetesi” ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

Türkiye’deki BirGün Gazetesi’nin yazarı Timur Soykan, gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğunun iddia edildiğini belirtti.

Soykan, "Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğu iddia ediliyor. Söylemez Kardeşler Çetesi’nin lideri olan Mustafa Söylemez 1990’lardan bu güne çok sayıda derin devlet bağlantılı olayla gündeme gelmişti" ifadelerini kullandı.

Soykan, şunları söyledi: "Söylemez Kardeşler soyisimleri gibi hiç konuşmamaları, ilişkide olduklarının isimlerini vermemeleriyle ünlü. Mustafa Söylemez’in KKTC’de Halil Falyalı’nın en yakınında bulunan bir ismin verdiği ifadeler üzerine gözaltına alındığı öne sürülüyor. Gözaltına alınan diğer iki kişinin ise tetiği çekenler olduğu iddiası var. Üç kişinin sürat teknesiyle Kıbrıs’tan Türkiye’ye geçtiği de öne sürülüyor."

