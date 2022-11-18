Cinayetin baş zanlısı Veysi Batur

Rum cezaevinde öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetinin baş zanlısının 29 yaşındaki Kürt kökenli Veysi Batur olduğu belirtildi. Tutulduğu hücrede giysilerini ateşe veren Batur, geçmişte Mağusa’da bir kurşunlama olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanmıştı









Rum Merkezi cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada cinayete kurban giden Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetinin baş zanlısı konumundaki Kürt kökenli şahsın, cezaevinde 24 saat gözetim altında tutulacağı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “elde ettiği bilgilere” dayanarak, cinayetin baş zanlısı konumunda olan ve adını Veysi Batur olarak yayımladığı 29 yaşındaki Kürt kökenli şahsın 24 saat gözetim altında tutulacağını yazarken, polisin Batur için, Çıdan cinayetiyle ilgili olarak tutuklanmasının ardından artırılmış önlemler aldığını belirtti.

Kürt kökenli şahsın Lakatamya bölgesinde bir karakolda gözaltında tutulduğunu ve karakolda geçen akşam yaşananların akabinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verildiğini yazan gazete, Batur’un geçtiğimiz akşam gözaltında tutulduğu hücrede giysilerini ateşe verdiğini ifade etti.

Hücrede çıkan yangından ve dumandan bir mahkum ile iki polisin etkilendiğini kaydeden gazete, Batur’un Rum Yönetimi kovuşturma makamları yanı sıra, KKTC polisini de geçmişte meşgul ettiğini öne sürdü.

Öte yandan gazete, Kürt kökenli şahsın geçtiğimiz günlerde, “Lakatamya” bölgesinde tutuklu bulunduğu karakolda görevli bir polisin, karakolda kendisini ziyarete gelen eşine, sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdiği iddiasında bulunmasının ardından, olayla ilgili araştırma başlatıldığını ve söz konusu polis memurunun başka bir yere nakledildiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın cezaevinde öldürülmesinin baş zanlısı olan kişinin 35 yaşında bir Kıbrıslı Türk olduğundan söz ederken, bu kişinin geçen salı gecesi, gözaltında tutulduğu hücreyi ateşe verdiğini yazdı.

Öte yandan “yetkili bir kaynağa” dayanarak, Rum Polisi Genel Müdürünün, zanlının kaldığı hücreyi hangi koşullar altında ateşe vermeyi başardığının tespit edilmesi için bir rapor hazırlanmasını istediğini yazan gazete, Rum polisinin, cinayetle ilgili olarak, Larnaka bölgesindeki bir karakolda tutulan diğer iki zanlının (bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum) firar etmeye çalıştığına dair haberleri ve bilgileri ise kesin bir dille yalanladığını ifade etti.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Çıdan cinayetin esas zanlısının Türk kökenli bir kişi olduğundan söz ederken, bu kişinin tehlikeli bir kişi olarak addedildiğini, çünkü bu kişinin “geçmişte KKTC’deki Türk mafyasının aktif bir üyesi olduğundan söz eden bilgiler bulunduğunu” iddia etti.

Gazete, bahse konu kişinin Güney Kıbrıs’la da ilişkileri bulunduğunu ve hapis cezası alan yakın bir akrabasının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını da ekledi.

VEYSİ BATUR DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Çıdan cinayetinin baş zanlısı olarak görülen Kürt kökenli Veysi Batur’un geçmişte KKTC’de de suça karıştığı öğrenildi.

Batur, 20189 yılında Gazimağusa’da hukukçuların bulunduğu Themis binasının kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanmıştı.

Veysi Batur’un, araçla, ofisi kurşunlayan olayın esas faili olan Serhat Tokur’u Mağusa’ya getirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.



