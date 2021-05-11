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Cinayete 27 yıl hapis

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Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok’un öldürülmesiyle ilgili sanık Ezeh Christopher, 27 yıl hapis cezası aldı

Cinayete 27 yıl hapis

Haspolat – Taşkent anayolu üzerinde 2019 yılında toprak yol girişine atılan Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok’u cesedinin bulunması üzerine sanık Ezeh Christopher, 27 yıl hapis cezası alırken, cinayetin ardından cesedin taşınmasına yardım eden Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo ise 3’er yıl ceza aldı.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, sanığın, maktulü Girne’de gittikleri restoranda darp ettiğini, ayrı araçlarla birlikte kaldıkları apartmanın önünde karşılaştıklarında darp etmeye devam ettiğini ve evde de darp eylemine devam edip, kafa travması, beyin kanaması ile boğazını sıkarak ağır yaralayıp, sanık 2 ve 3’le TMT Ormanı’na bırakarak, aciz halde bırakıp ölümüne neden olduğunun altını çizdi.
Başkan Nüvit Gazi, sanık Ezeh Christopher’e oy birliği ile 27 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı. Gazi, yasada 4 yıla kadar hapis cezası öngören Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçundan mahkûm olan Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo’ya ise 3’er yıl ceza verdilerini açıkladı.
 
 
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