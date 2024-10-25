Cinayet zanlılarından firar girişimi

Ayça Alav’ı öldürüp soygun suçu işleyen Kamerunlu iki zanlı mahkemeden firar etmeye kalkıştı

Lefkoşa’da Alav Döviz Bürosu sahiplerinden Ayça Alav’ı öldüren ve soygun suçu işleyen Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite dün mahkemeden firar etmeye kalkıştı. Ellerindeki kelepçeden kurtulan iki sanık kısa sürede yakalandı.