Cinayet zanlılarından firar girişimi

Lefkoşa’da Alav Döviz Bürosu sahiplerinden Ayça Alav’ı öldüren ve soygun suçu işleyen Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite dün mahkemeden firar etmeye kalkıştı. Ellerindeki kelepçeden kurtulan iki sanık kısa sürede yakalandı.
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