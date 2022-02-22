Cinayet anında en az üç kişi vardı

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Falyalı cinayetinin işlendiği anda en az üç kişinin olay mahallinde olduğu yönünde tespitleri bulunduğunu söyledi



Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti ile ilgili 8’i Türkiye’de, 3’ü ise KKTC’de olmak üzere toplam 11 tutuklunun bulunduğunu, eldeki kuvvetli delillere göre, cinayetin işlendiği anda en az 3 kişinin olay mahallinde olduğu yönünde tespitleri bulunduğunu söyledi.

Ahmet Soyalan, dün düzenlediği basın toplantısında, Falyalı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren meselenin aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gece gündüz, büyük bir titizlik ve özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Soyalan, şöyle devam etti:

“KKTC Polis Genel Müdürlüğü olarak, cinayetin işlenmesinin ardından, her türlü ihtimali göz önünde bulundurduk. Olayın gerçekleşmesinin üzerinden geçen kısa bir süre içerisinde, elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda mesele ile ilgili ilk tutuklamaları gerçekleştirdik.

Soruşturma kapsamında, 12.02.2022 tarihinde Cumartesi günü Alsancak’ta gerçekleştirdiğimiz operasyon sonucu, meselede zanlı olarak aranan iki kişiyi tespit ederek tutukladık. Ayrıca zanlıların bulundukları ikametgahta yapılan aramada da bir adet tabanca ve 15 adet mermi bulundu.

SİLAHLARIN OLAYDA KULLANILAN SİLAHLAR OLDUĞU KESİNLEŞTİ

13.02.2022 tarihinde Pazar günü ise, Çatalköy’de, cinayet mahallinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında, dere yatağı içerisinde, iki adet kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulundu ve yaptığımız balistik incelemeler sonucu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu kesinleşmiştir.

Cinayetin aydınlatılmasında önemli bir detay olan bu gelişme Polis Teşkilatı olarak elimizi güçlendirmiş ve soruşturmanın devamında önemli bir ayrıntı olmuştur.”

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Falyalı cinayetinin meydana geldiği ilk andan itibaren bazı kesimlerin “bu cinayetin faillerinin bulunamayacağı ve/veya bulunsa bile olayın üzerinin kapatılacağı” yönündeki iddiaları ve beklentilerinin aksine, cinayetin en kısa sürede aydınlatılması ve hiç bir şüpheye mahal vermeyecek şeklide suç faillerinin tespiti için TC Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde olan çalışmalarının sonuç vermeye başladığını söyledi.

Suç faillerinin Türkiye’deki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğini değerlendirmelerinin ardından elde ettikleri bulguları Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştıklarını ifade eden Soyalan, şunları kaydetti:

“İki ülke polisi tarafından müştereken yürüttüğümüz soruşturma kapsamında, paylaşılan bulgular ışığında bugüne değin olayla bağlantısı olduğu saptanan toplamda 8 kişinin İstanbul’da tespit edilerek Türkiye Emniyeti tarafından tutuklanmaları sağlandı.

Türkiye’de tutuklanan şahısların sorgularına ışık tutmak gayesiyle soruşturma kapsamında elde ettiğimiz bir takım suç delillerini (fotoğraf, video) Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştık. Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaştığımız delillerin, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından incelenmeleri yapılmış ve cinayetin aydınlatılması sürecine önemli ölçüde katkı konulmuştur.

TOPLAM 11 TUTUKLU

Bu aşamada soruşturma kapsamında sekizi (8) Türkiye’de, üçü (3) ise KKTC’de olmak üzere toplam onbir (11) tutuklu bulunduğunu belirtmek isterim. Eldeki kuvvetli deliller göstermektedir ki, cinayetin işlendiği anda en az üç kişinin olay mahallinde olduğu yönünde tespitlerimiz bulunmaktadır.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu bulunan zanlılar yargılanmak üzere süratle mahkemeye sevk edileceklerdir.

